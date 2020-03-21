Нападник "Баварії" Левандовскі пожертвував €1 мільйон на боротьбу з коронавірусом

Зірки Бундесліги запустили платформу We kick Corona.

Нападник «Баварії» Роберт Левандовскі і його дружина Анна пожертвували один мільйон євро на боротьбу з пандемією коронавірусу, повідомляє Sport Bild.

Форвард збірної Польщі підтримав одноклубників - Леона Горетцку і Йозуа Кімміха, які раніше запустили платформу We kick Corona.

«Ми всі знаємо про складну ситуацію навколо нас, і сьогодні ми всі граємо в одній команді. Давайте будемо сильними в цій боротьбі. Якщо ми можемо комусь допомогти, давайте зробимо це», - йдеться в заяві Левандовскі.

Кімміх і Горетцка пожертвували один мільйон євро соціальним і благодійним організаціям. До гравців «Баварії» приєднався вінгер «Манчестер Сіті» Лерой Сане. Він пожертвував 500 тисяч євро на боротьбу проти пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, сім'я Аньєллі, що володіє «Ювентусом», пожертвувала 10 мільйонів євро на боротьбу з пандемією коронавірусу. Також президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував організації виділити 10 мільйонів доларів Фонду солідарності в боротьбі з коронавірусом.