Єврокомісія вводить особливий режим експорту товарів медичного призначення

Єврокомісія закликає країни-члени до скоординованих дій у захисті від коронавірусу, аби забезпечити стійкість єдиного ринку медичних засобів захисту.

Про це у відеозверненні до європейців заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу. Звернення оприлюднено на мультимедійному порталі ЄС.

«Спалах коронавірусу в європейських країнах кидає виклик нашій системі охорони здоров’я. Ми маємо захистити наших медичних працівників, які перебувають на першій лінії оборони», - заявила очільниця Єврокомісії.

За її словами, робота ведеться за трьома головними напрямками.

Перший – робота з промисловістю для збільшення виробництва засобів захисту.

Другий – утримання в ЄС необхідних захисних засобів та обладнання. З цією метою Єврокомісія затвердила схему експортних дозволів для таких медичних товарів. Вони можуть бути експортовані за межі Євросоюзу за визначеним дозволом урядів ЄС.

Третій напрямок – оперативний розподіл такого обладнання та засобів між країнами Євросоюзу.

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«Національна заборона продавати захисне обладнання до інших країн-членів ЄС не є добрим рішенням. Ми маємо допомагати одне одному, адже жодна країна не може самотужки виробити те, у чому відчуває потребу. Сьогодні Італія потребує швидкого постачання великої кількості медичних товарів, але вже за кілька тижнів інші країни також матимуть у ньому потребу. Виробляючи більше, утримуючи ці товари в Євросоюзі та ділячись одне з одним, ми можемо захистити наших медичних працівників, пацієнтів, та стримати розповсюдження вірусу», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також висловила переконання, що країни-члени мають забезпечити безперешкодне переміщення товарів у рамках спільного ринку. Сьогодні тисячі вантажівок заблоковані на внутрішніх кордонах, що створює додаткові ризики для здоров’я та розриває наявні ланки постачання.

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«Якщо ми не почнемо діяти просто зараз, у магазинах невдовзі закінчаться запаси… В цей момент кризи важливо зберегти спроможність внутрішнього ринку. Заходи, які вживаються на національному рівні, можуть бути ефективними лише за умови координації із сусідніми країнами, особливо у прикордонних регіонах», - зауважила президент ЄК.

Вона додала, що Єврокомісія працює цілодобово разом з національними урядами стосовно всіх окреслених питань. І вже в понеділок буде оголошено спільне державне замовлення, насамперед – на набори для тестування та прилади для вентиляції легень, яких гостро потребують медики і пацієнти по всій Європі.

Також у понеділок Єврокомісія має намір також надати інструкції країнам-членам щодо захисних заходів на зовнішніх кордонах.

«Заходи захисту здоров’я людей не мають блокувати доставку товарів та інших важливих елементів до пацієнтів, у медичні заклади, на виробництва та у магазини. Ми досягнемо успіху, якщо ми працюватимемо разом, швидко та скоординовано. Виклик, який постає перед нами, потребує саме такого підходу», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.