Лідери ЄС проведуть екстрені переговори щодо коронавірусу

Лідери країн ЄС у вівторок проведуть екстрені переговори щодо реагування на подальше поширення коронавірусу в Європі.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

“10 березня члени Європейської ради обговорять шляхи координації зусиль ЄС щодо реагування на спалах COVID-19. Конференція розпочнеться о 17:00 (18:00 за Києвом — ред.). У дискусії також візьмуть участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейського центрального банку Крістін Лагард”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, президент Європейської ради Шарль Мішель вирішив провести відеоконференцію після консультацій з главами країн ЄС.

У своєму Twitter він повідомив, що обговорив ситуацію щодо коронавірусу з італійським прем’єр-міністром Джузеппе Конте.

"Я щойно говорив з прем'єр-міністром Джузеппе Конте про екстраординарну ситуацію, з якою стикається Італія, і підготовку до відеоконференції з членами Європейської ради. Наш обов'язок - посилити скоординований підхід ЄС", - повідомив він.

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Також з Конте поговорила і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

З початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

Фото: АА