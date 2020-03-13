Єврокомісія представила план порятунку економіки від коронавірусу

Єврокомісія у п’ятницю представила план дій щодо боротьби з негативним впливом коронавірусу на економіку європейських країн.

Про це повідомляє Єврокомісія.

«Пандемія коронавірусу є випробуванням для нас всіх. Це не лише безпрецедентний виклик для нашої системи охорони здоров’я, а й величезний шок для нашої економіки. Важливий економічний пакет, представлений сьогодні, має відповісти на цю ситуацію», - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Серед інструментів, які використовуватиме ЄК для досягнення мети, - забезпечення необхідних поставок для сектору охорони здоров’я шляхом збереження єдності ринку та забезпеченням цілісності ланки між виробництвом і споживанням. Ще один напрямок – підтримка людей. Єврокомісія має намір підтримувати фірми та забезпечить ліквідність фінансового сектору, що дозволить йому продовжувати підтримку економіки.

Нарешті, четвертий магістральний напрямок дій – надання дозволу країнам-членам скоординовано та гнучко використовувати такий інструмент, як державна допомога, та коригувати визначені цілі стабільності і зростання. Зокрема, їм надається право використовувати державні субсидії, призупиняти сплату корпоративних податків та податку на додану вартість, або соціальні виплати. Країни-члени можуть надавати пряму допомогу споживачам, наприклад, шляхом скасування платних послуг або відповідних квитків, які не підлягають виплаті компенсацій. Державна допомога може прямо спрямуватися компаніям, які стикаються з кризою ліквідності та потребують негайної допомоги.

Водночас законодавство ЄС дозволяє державам компенсувати для таких компаній прямі втрати, пов’язані із надзвичайними обставинами, зокрема у таких секторах, як авіація і туризм.

Єврокомісія відзначає особливу шкоду транспортній галузі, особливо авіаційному сектору. Сьогодні Єврокомісія запропонувала поправки до законодавства, що регулюють поділ часу для рейсів (слоти). Наразі авіалінії мають використовувати не менше 80 відсотків виділених їм проміжків часу, щоб зберегти їх обсяг на наступний рік, і через це авіакомпанії змушені виконувати фактично порожні рейси.

Для підтримки уражених кризою малих та середніх підприємств ЄС використає бюджетні механізми для підтримки їх ліквідності та виплати відповідних компенсацій на національному рівні. Протягом наступних тижнів на це буде спрямовано 1 мільярд євро, які розподілять між банківськими установами країн-членів. Ще близько 8 мільярдів євро планується залучити завдяки цілеспрямованій політиці із стимулювання інвестиційної діяльності, що дозволить надати допомогу щонайменше 100 тисячам малих та середніх підприємств у Європі.

Крім того, додаткові 179 мільйонів євро будуть використані у 2020 році для підтримки соціальних фондів, які залучатимуться до допомоги самостійним підприємцям або особам, які втратили роботу внаслідок спалаху коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 387 людей, загинуло 5 088, одужало 69 779 особи.

В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців. В країні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.