Індія до середини квітня анулювала всі туристичні візи через коронавірус

Через загрозу поширення COVID-19 уряд Індії вирішив на місяць заморозити дію усіх типів туристичних віз.

Про це йдеться у поширеному індійським урядом прес-релізі, пише Xinhua.

“Усі наявні візи, окрім дипломатичних, офіційних, віз ООН та міжнародних організацій, робочих та проєктних, будуть заморожені до 15 квітня. Це рішення набуває чинності о 12:00 13 березня 2020 року в місці відправлення”, - зазначається у документі.

Зауважується, що це рішення було ухвалено під час зустрічі групи індійських міністрів, що відбулася на фоні різкого зростання кількості випадків зараження новим коронавірусом у країні.

“Усі іноземці, які мають намір приїхати до Індії з вагомої причини, можуть зв’язатися із найближчою індійською дипломатичною місією”, - заявили в уряді.

Нагадаємо: за інформацією міністерства охорони здоров’я Індії, у країні вже було підтверджено 60 випадків зараження новим коронавірусом.