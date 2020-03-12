Уряд Італії закрив усі ресторани та магазини, окрім продуктових та аптек

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте розпорядився закрити всі ресторани, бари та магазини, за винятком продуктових та аптек у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це йшлося у зверненні прем’єра до нації.

Так, згідно з указом, вся комерційна діяльність буде припинена, за винятком тих закладів, які продають предмети першої необхідності та харчі, а також аптек. Бари та ресторани, їдальні, перукарні та салони краси також повинні бути закриті.

Дозволене доставлення їжі додому. Сільськогосподарський сектор продовжуватиме працювати. Також повинно бути забезпечено функціонування транспорту та установ з надання комунальних послуг, поштових відділень, банків, страхових компаній.

Водночас, як повідомляє видання Corriere della Sera, губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана і губернатор Венето Лука Дзайя запропонували більш радикальні заходи, аж до закриття низки підприємств та припинення роботи громадського транспорту.

Урядове рішення було ухвалене після того, як в Італії була зафіксована рекордна кількість смертей від коронавірусу. За даними ANSA, в Італії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, зросла до 827, кількість хворих — до 12 462 осіб.

За останні 24 години зареєстрували 196 нових випадків смерті, що є рекордним показником з початку епідемії.