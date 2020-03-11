Уряд Італії виділяє €25 мільярдів на боротьбу з коронавірусом
Про це повідомляє ANSA.
"Ми виділили неймовірну суму в 25 мільярдів (євро — ред.), які не будуть використані всі відразу, але, безумовно, знадобляться для того, щоб мати можливість вирішити всі труднощі цієї надзвичайної ситуації", — сказав він на пресконференції.
Нова сума перевищує початкові 7,5 млрд євро, які уряд планував виділити для вирішення негайних потреб на тлі спалаху хвороби.
Раніше уряд Італії запровадив суворі карантинні заходи, що мають стримати поширення коронавірусу. Серед іншого на всій території країни заборонені публічні зібрання.
Згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, наразі в Італії кількість хворих на вірус перевищила 10 тисяч. Кількість летальних випадків становить 631. Одужали — 724 людини.
Загалом кількість випадків зараження вірусом у світі становить 121098, смертей — 4366, одужали від хвороби — 65977 осіб.
Фото: AA