Уряд Італії виділяє €25 мільярдів на боротьбу з коронавірусом

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що у середу уряд країни виділив 25 мільярдів євро на надзвичайну ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомляє ANSA.

"Ми виділили неймовірну суму в 25 мільярдів (євро — ред.), які не будуть використані всі відразу, але, безумовно, знадобляться для того, щоб мати можливість вирішити всі труднощі цієї надзвичайної ситуації", — сказав він на пресконференції.

Нова сума перевищує початкові 7,5 млрд євро, які уряд планував виділити для вирішення негайних потреб на тлі спалаху хвороби.

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Раніше уряд Італії запровадив суворі карантинні заходи, що мають стримати поширення коронавірусу. Серед іншого на всій території країни заборонені публічні зібрання.

Згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, наразі в Італії кількість хворих на вірус перевищила 10 тисяч. Кількість летальних випадків становить 631. Одужали — 724 людини.

Загалом кількість випадків зараження вірусом у світі становить 121098, смертей — 4366, одужали від хвороби — 65977 осіб.

Фото: AA