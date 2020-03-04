Спалах коронавірусу в Росії: Путін заявляє про "вкиди" з-за кордону

Президент РФ Володимир Путін на нараді з членами уряду заявив, що інформація, в якій стверджується, що ситуація з коронавірусом у країні вийшла з-під контролю, вкинута в соцмережі з-за кордону з метою "посіяти паніку серед населення".

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Нічого, слава Богу, поки критичного у нас не відбувається. Що стосується вкидань цих провокаційних. ФСБ доповідає, що здебільшого вони організовані з-за кордону. Але це, на жаль, супроводжує нас завжди. Мета таких вкидань зрозуміла: посіяти паніку серед населення", - сказав Путін.

Повідомляється про затримання кількох підозрюваних у поширенні фейків про спалах коронавірусу в Москві. Відносно цих осіб проводиться дослідча перевірка.

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Роскомнагляд оголосив про блокування сторінок "з фейками про коронавірус" у Facebook та інших соціальних мережах.

2 березня російська влада підтвердила перший випадок завезення коронавірусу в Москву. Захворів молодий житель столиці, який побував в Італії. Його госпіталізували, його безпосереднє оточення і пасажирів того ж рейсу спостерігають лікарі, і досі ні у кого зараження не виявили. Ще троє інфікованих коронавірусом перебувають у госпіталі в Казані.

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Багато експертів відзначають, що невелика кількість інфікованих у Росії може бути пов'язана з поганою діагностикою.