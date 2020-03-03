У Росії збільшилася кількість уражених коронавірусом

В Росії зафіксовано шість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Зокрема, це двоє громадян Китаю, виписаних з одужанням у середині лютого. Три випадки - росіяни, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess і які перебувають під карантином у Казані. Ще про один випадок стало відомо у минулий понеділок, 2 березня: це росіянин, який повернувся з Італії, йдеться у щоденному бюлетені Росспоживнагляду про ситуацію з Covid-19 в Росії ", - наголошується у повідомленні.

За інформацією Росспоживнагляду, в усіх пунктах пропуску через державний кордон РФ проводиться посилений подвійний контроль осіб, які прибувають з неблагополучних регіонів з використанням стаціонарних і переносних тепловізорів, проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 936 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, іде Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

фото: АА