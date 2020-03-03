У Марокко заявили про перший випадок коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я Марокко заявили про виявлення першого випадку коронавірусу у марокканця, який проживає в Італії.

Про це інформує Metro.

"Міністерство охорони здоров'я північноафриканської країни заявило у понеділок, що марокканець, який проживає в Італії, підхопив інфекцію", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік отримує медичну допомогу в лікарні міста Касабланка, стан його здоров'я не критичний, зазначили чиновники.

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Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом у світі, станом на сьогодні становить 90 936 осіб. Від недуги вже померли 3117 осіб. За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 людей, Італія - 52 та Південна Корея - 28 людей.

фото: Getty/PA