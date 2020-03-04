Facebook надасть ВООЗ безкоштовну рекламу для боротьби з коронавірусними фейками
Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву генерального директора Facebook Марка Цукерберга.
"Користувачі Facebook, які будуть шукати інформацію про коронавірус, бачитимуть спливаючі вікна, які направлять їх на сайт ВООЗ чи місцевого органу охорони здоров’я для отримання останніх новин щодо сплеску вірусу. Ті, хто перебуває в країні, де ВООЗ повідомила про наявність Covid-19, побачать цю інформацію у своїй новинній стрічці", - йдеться у повідомленні.
Цукерберг заявив, що соціальна мережа надасть безкоштовну рекламну й іншим організаціям також.
Засновник Facebook зазначив, що на прохання провідних міжнародних організацій з охорони здоров’я компанія видалятиме інформацію, яка міститиме неправдиві судження та теорії змов щодо коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, соцмережа Facebook посилила свої правила щодо реклами, згідно з якими заборонятиметься розміщувати оголошення з обіцянками вилікувати від коронавірусу.