З Diamond Princess висадили останніх пасажирів: їх помістять у карантин

Остання група людей з круїзного лайнера Diamond Princess, що знаходиться на карантині, висадилася на берег.

Про це повідомляє NHK.

«У неділю на берег висадилася остання група людей з круїзного лайнера Diamond Princess, поміщеного в карантин у порту Йокогама», - йдеться в повідомленні.

Члени екіпажу після негативного результату на новий коронавірус почали висадку у четвер.

Близько 130 членів екіпажу, включаючи індонезійців, залишили корабель у неділю.

Їх буде поміщено у карантин на два тижні в державній установі в префектурі Сайтама. Після проходження карантину та повторного тестування на коронавірус їм буде дозволено залишити Японію.

Міністр охорони здоров'я Катсунобу Като заявив, що судно буде продезінфіковано і піддано технічному обслуговуванню на верфі.

Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб. Серед них - 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.

19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег.

Фото: АА