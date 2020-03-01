З Diamond Princess висадили останніх пасажирів: їх помістять у карантин
Про це повідомляє NHK.
«У неділю на берег висадилася остання група людей з круїзного лайнера Diamond Princess, поміщеного в карантин у порту Йокогама», - йдеться в повідомленні.
Члени екіпажу після негативного результату на новий коронавірус почали висадку у четвер.
Близько 130 членів екіпажу, включаючи індонезійців, залишили корабель у неділю.
Їх буде поміщено у карантин на два тижні в державній установі в префектурі Сайтама. Після проходження карантину та повторного тестування на коронавірус їм буде дозволено залишити Японію.
Міністр охорони здоров'я Катсунобу Като заявив, що судно буде продезінфіковано і піддано технічному обслуговуванню на верфі.
Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб. Серед них - 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.
19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег.
Фото: АА