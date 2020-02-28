Українку з Diamond Princess виписали з лікарні - МЗС

Одну українку - члена екіпажу лайнера Diamond Princess, яка була госпіталізована із коронавірусною інфекцією, учора виписали з лікарні і перевели до готелю.

Про це 28 лютого повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"27 лютого одну громадянку України було виписано з лікарні та перевезено до готелю. Посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє громадян України продовжують перебувати в медичних закладах. Дата їх виписки наразі невідома", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, до лікарень Токіо було госпіталізовано із коронавірусною інфекцією чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess. Стан їхнього здоров'я задовільний.

За інформацією посольства України в Японії, з метою прийняття рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера місцевими медиками проведено необхідні тести, результати яких наразі ще не відомі. "Наші співвітчизники, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані в місцевих медзакладах, негативні – продовжать карантин", - зазначили в МЗС.

Також у міністерстві повідомили, що посольство України в Японії провело опитування усіх українців щодо їхнього бажання бути репатрійованими в Україну.

За даними дипустанови, 24 із 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалось) не висловили наміру повертатися в Україну протягом найближчих днів, а відтак – планують пройти карантин в Японії.

Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб. Серед них - 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.

19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.

Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі, станом на ранок п’ятниці сягнула 83389. Кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19, становить 2858 осіб. Одужали, за останніми даними, 36563 осіб.