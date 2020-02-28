МОЗ: коронавірус виявили у п'ятьох українців, усі - за кордоном
Про це в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За його словами, підозру на коронавірус підтверджено у п'ятьох громадян України. Усі випадки зафіксовано за межами нашої держави: у чотирьох членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess у Японії та у жінки в Італії.
Ляшко додав, що підозри на коронавірус COVID-19 у мешканців Чернівецькій області не підтвердилися.
"Сьогодні по Чернівецькій області маємо чотири результати після температурного скринінгу. Всі вони негативні. Коронавірусної інфекції на території України не зафіксовано", - підкреслив головний державний санітарний лікар.
Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією, які повернулися з Італії та могли контактувати з хворими на коронавірус. За результатами аналізів вірусу COVID-19 у них не виявили.
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