У МЗС підтвердили зараження українки коронавірусом в Італії

Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев підтвердив наявність коронавірусу у 26-річної українки, яка працює в Італії, і запевнив, що її стан некритичний.

Про це Погорельцев повідомив Укрінформу у четвер, 27 лютого.

"У Неаполі підтверджено два випадки зараження коронавірусом, один з них - у 26-річної українки, яка працює на півночі в Кремоні і їздила на південь провідати батьків у Чіленто/Салерно. Позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою «Спаланцані» в Римі", - зазначив він.

Директор департаменту поінформував, що хвора українка перебуває в інфекційному відділені лікарні «Котуньо» в Неаполі, її стан некритичний. Родичів, яких вона провідувала, помістили на карантин.

Погорельцев також повідомив, що Генконсульство України в Неаполі підтримує контакт з місцевим штабом.

Як повідомлялося, напередодні італійські ЗМІ поінформували про госпіталізацію українки із коронавірусом. Загалом в Італії кількість людей, інфікованих вірусом Covid-19, перевищила 450 осіб.

У світі станом на 27 лютого підтверджено 82 тис. 140 випадків зараження коронавірусом, понад 2800 хворих померли, 32 тис. 755 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.