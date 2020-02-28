У Південній Кореї стрімке зростання зараження коронавірусом — 571 за добу

У Південній Кореї кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 за добу зросла на 571, сягнувши 2337.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Корейський центр контролю та профілактики захворювань (KCDC).

"571 новий випадок (коронавірусу у Південній Кореї — ред.) досі є найбільш стрімким зростанням за добу, навіть більшим, ніж у Китаї з 327 новими випадками за цей день. Загалом у країні вже виявлено 2337 інфікованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 571 нового випадку найбільша кількість хворих виявлена у місті Тегу (447) та північній провінції Кьонсан (64).

На цей час у Південній Кореї від коронавірусу померло 13 людей.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83 399, з них 2 858 летальних. Одужало 36 659 осіб.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 немає.

Фото: АА