Від коронавірусу у світі вже одужали понад 43% хворих - МОЗ

Станом на ранок 28 лютого було зареєстровано 83 389 випадків захворювання Covid-19, з них 2858 закінчилися смертю, тоді як 36 569 (43,8%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 4430 випадків у 45 країнах світу.

Відповідну оперативну інформацію про поширення коронавірусної інфекції Covid-19 наводить сайт МОЗ.

"Станом на ранок 28 лютого 2020 року було зареєстровано 83 389 випадків захворювання Covid-19, з них 2858 закінчились смертю, у той же час 36 569 (43,8%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 4430 випадків у 45 країнах світу. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, на території Європейського регіону ВООЗ у 20 країнах зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 та 19 летальних випадків (Італія - 650 випадків захворювання, Німеччина - 26, Франція - 18, Іспанія - 25, Велика Британія - 16, Хорватія -3, Австрія - 2, Росія - 2; Фінляндія - 2, Швеція - 7, Ізраїль - 3, Швейцарія - 6, Греція - 3, Норвегія - 4, Данія, Румунія, Грузія, Естонія, Північна Македонія та Бельгія - по одному випадку).

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Водночас за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі, станом на 10:50 ранку 28 лютого, сягнула 83 707. За межами Китаю випадки зараження зафіксовані у 57 країнах світу.

Відповідно до статистики, розміщеної на сайті цього центру, станом на 10:30 п’ятниці кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом Covid-19, становить 2858 осіб.

Також повідомляється, що одужали, за останніми даними, 36 612 осіб.

Фото: AA