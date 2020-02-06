Вже 20 осіб підхопили коронавірус на заблокованому біля берегів Японії лайнері

Кількість заражених коронавірусом 2019-nCoV серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess зросла до 20 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії.

Раніше повідомлялося, що принаймні 10 пасажирів круїзного корабля Diamond Princess, який помістили на карантин у Японії, інфіковані китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностування усіх, хто перебуває на судні. На борту лайнера перебувають 3.700 осіб з 56 країн світу, з яких 2.700 – пасажири, а решта – члени екіпажу.

Для лабораторних досліджень відібрали зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їх дослідження.

Як раніше повідомляло агентство, через підозру на коронавірус круїзний лайнер World Dream, на борту якого перебувають 3600 людей, відправили на карантин у Гонконзі.