На борту заблокованого біля берегів Японії лайнера перебуває 25 українців - МЗС

На борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Укрінформу.

"За попередньою інформацією, на борту лайнера перебуває 25 громадян України, які є членами екіпажу судна", - повідомили у відомстві.

Згідно з інформацією Посольства, лайнер Diamond Princess перебуває на рейді поблизу порту Йокогама (Японія). На судні оголошено карантин починаючи з 07.00, 05.02.2020 терміном на 14 діб.

Наразі на борту лайнера японські медики вживають заходів з метою проведення діагностування усіх, хто перебуває на судні. На борту лайнера перебувають 3.700 осіб з 56 країн світу, з яких 2.700 – пасажири, а решта – члени екіпажу.

Владою Японії організовано життєзабезпечення судна і людей на борту, працює служба психологічної підтримки. Після завершення карантину буде організовано додаткове обстеження, за підсумками якого прийматиметься рішення щодо можливості для пасажирів зійти з лайнера.

У відомстві наголосили, що ситуація перебуває на особливому контролі в МЗС та Посольстві України в Японії.

Водночас у пресслужбі Центру громадського здоров’я МОЗ України з посиланням на дані національного координатора з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії повідомляють, що на борту Diamond Princess перебувають 26 громадян України.

На даний момент для лабораторних досліджень відібрано зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їх дослідження. Вже отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV.

У ЦГЗ підкреслюють, що Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень в Японії. Інші пасажири-члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, залишатимуться на судні щонайменше 14 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, на круїзному лайнері Diamond Princess виявили щонайменше 10 випадків захворювання на коронавірус 2019-nCoV. Загалом на борту перебувають понад 3,5 тисячі людей. Влада Японії оголосила на кораблі карантин на 14 діб.

Фото: Kyodo News/Getty Images