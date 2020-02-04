У Японії лайнер з тисячами пасажирів відправили на карантин через коронавірус

У Японії круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 3,5 тис. осіб, помістили на карантин в порту Йокогами через коронавірус.

Про це повідомляє CNN.

«Приблизно 2500 пасажирів та 1000 членів екіпажу Diamond Princes повинні будуть залишатися на судні щонайменше до вечора 4 лютого, поки співробітники карантинної служби Міністерства охорони здоров'я Японії проводитимуть тест щодо декількох пасажирів, які захворіли», - йдеться у публікації.

Раніше стало відомо, що у зв'язку з поширенням коронавірусу члени Міжнародної асоціації круїзних ліній не пускатимуть на борт своїх лайнерів людей, які повернулися з Китаю, або подорожували через цю країну впродовж останніх двох тижнів.

У Міжнародній асоціації круїзних ліній, що представляє інтереси 50 круїзних ліній, також заявили про припинення всіх переміщень їхніх екіпажів із материкового Китаю.

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Так, у Norwegian Cruise Line ввели обов'язкові перевірки температури для всіх пасажирів, незалежно від походження та місця призначення. Мандрівникам, температура яких буде вище 38 °C, забороняється сідати на борт лайнера.

А MSC Cruises взагалі скасували зупинки у Шанхаї, замінивши їх на зупинки у В’єтнамі та Сінгапурі.

Минулого тижня в італійському порту Чивітавекк'я тимчасово заблокували круїзний лайнер з шістьма тисячами людей на борту через двох громадян Китаю, у яких підозрюють коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 425 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 438.

Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

Ватикан направить респіратори в провінції Хубей, Чжецзян та Фуцзянь, які найбільше постраждали від коронавірусу.

3 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних коронавірусом 2019-nCoV».

За даними МОЗ, в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу.

Фото: Kyodo News/Getty Images