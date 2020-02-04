Зафіксували другу смерть від коронавірусу за межами Китаю

Другу смерть від нового коронавірусу зареєстровано за межами материкового Китаю, цього разу у Гонконзі.

Про це повідомили в лікарні Гонконгу, інформує CNN.

«Другий пацієнт з коронавірусом з Уханя за межами материкового Китаю помер», - йдеться у повідомленні.

Жертвою нового вірусу став 39-річний чоловік, який проходив лікування від цього захворювання у лікарні принцеси Маргарет.

Відомо, що 21 січня чоловік їздив швидкісним поїздом з Гонконгу до китайського міста Ухань і повернувся в місто з Чаншанана 23 січня.

Зазначається, що він не відвідував медичні заклади Уханя, ринок риби та морепродуктів та не контактував з дикими тваринами протягом інкубаційного періоду.

Раніше 2 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про смерть першого зараженого коронавірусом 2019-nCoV пацієнта за межами Китаю. Жертвою інфекції став 44-річний китаєць з міста Ухань, епіцентру поширення нового коронавірусу. Він помер на Філіппінах.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 425 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 438.

Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

Ватикан направить респіратори в китайські провінції Хубей, Чжецзян та Фуцзянь, які найбільше постраждали від коронавірусу.

3 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних коронавірусом 2019-nCoV».

За даними МОЗ, в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу.

Фото: AA