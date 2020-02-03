У США - вже 11 хворих на коронавірус

У Сполучених Штатах кількість випадків зараження новим коронавірусом 2019-nCoV зросла до 11.

Про це повідомляє CNN.

“У Каліфорнії підтвердили ще три випадки захворювання коронавірусом. Отже, у штаті вже підтверджено шість хворих, а по всій країні - 11 випадків”, - йдеться у повідомленні.

За словами чиновників з округу Сан Бето, що у Каліфорнії, серед хворих - чоловік, який нещодавно повернувся з Уханя, та його дружина. Нині вони перебувають на карантині у себе вдома.

Також захворювання коронавірусу було підтверджено у жінки, яка також нещодавно приїхала з Уханя до округу Санта Клара.

Зазначається, що тим часом у МЗС Китаю звинуватили уряд США в неналежному реагуванні на спалах смертельного вірусу та натякнули на поширення “істерії” з боку Вашингтона після того, як Дежрдеп підвищив рівень небезпеки у Китаї до найвищого та закликав громадян відмовитися від поїздок до країни.

Як повідомлялося, кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом (вірусом 2019-nCoV), в Китаї зросла до 17 205 осіб, а кількість загиблих наразі сягнула 361.

Фото: АА