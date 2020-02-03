У Таїланді стверджують, що знайшли метод лікування коронавірусу

Лікарі у Таїланді заявляють про успішне лікування пацієнтки з коронавірусом, яка прибула з китайського міста Ухань, де стався спалах смертельного вірусу.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

"Лікарі у Таїланді заявляють, що успішно вилікували пацієнтку з Ухані, у якої було встановлено коронавірус, завдяки комбінації противірусних препаратів", - йдеться у повідомленні.

За словами лікаря одного з госпіталів Бангкока Кріансака Атипорнванича, він вилікував 71-річну пацієнтку з Китаю комбінацією препаратів проти ВІЛ та медикаментів для лікування грипу.

Він також додав, що стан здоров'я пацієнтки змінився вже упродовж 48 годин, а результат тесту змінився від позитивного до негативного також протягом 48 годин.

Як зауважили чиновники МОЗ, останній лабораторний тест показав, що в дихальній системі пацієнтки більше немає слідів вірусу.

Зазначається, що лікарні у Пекіні нині лікують пацієнтів із коронавірусом препаратами від ВІЛ та СНІДу, проте досі невідомо, чи є такий метод успішним.

Як повідомлялося, кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом (вірусом 2019-nCoV), в Китаї зросла до 17 205 осіб, а кількість загиблих наразі досягла 361.

Фото: АА