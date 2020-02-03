Від коронавірусу за добу померли 57 осіб, кількість жертв зросла до 361

У Китаї за добу зареєстровано 2829 нових підтверджених випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом нового типу, а також 57 смертей.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР в понеділок зазначив, що він отримав... повідомлення про 2829 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, а також про 57 нових летальних випадків від цього захворювання за неділю... Один стався в місті центрального підпорядкування Чунцин (Південно-Західний Китай), а решта 56 випадків - у провінції Хубей (Центральний Китай)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що до вечора неділі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в Китаї сягнула 17 тис. 205, від цієї хвороби померла 361 особа.

Стан 2296 пацієнтів оцінювався як тяжкий, додали в комітеті.

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Водночас після одужання з лікарень було виписано загалом 475 осіб.

В Україні, за даними МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції.

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За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в Україні достатньо інфекціоністів, які знають, що потрібно робити у разі появи в нашій країні коронавірусу 2019-nCoV.

"Навіть у разі виникнення такого захворювання, ми розуміємо, що треба робити. У нас в достатній кількості є бригади інфекціоністів - мінімум по дві оснащені бригади в кожній області, які знають, що треба робити. Тому я не бачу підстав для занепокоєння", - підкреслив очільник Кабміну.