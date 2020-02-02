В Україні достатньо інфекціоністів для боротьби з коронавірусом - Гончарук

В Україні достатньо інфекціоністів, які знають, що потрібно робити у разі занесення і поширення в нашій державі нового коронавірусу 2019-нCoV.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав у прямому ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Навіть у разі виникнення такого захворювання, ми розуміємо, що треба робити. У нас в достатній кількості наявні бригади інфекціоністів - мінімум по дві оснащені бригади у кожній області, - які знають, що треба робити. Тому я не бачу підстав для хвилювання", - сказав Гончарук.

За його словами, в країні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання, утім, влада готова до будь-яких сценаріїв.

"У нас всі служби працюють у режимі максимальної готовності. Ми контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій, маємо їхні контакти. Інформуємо їх про те, як вони мають проводитися при виявленні мінімальних симптомів та кому потрібно повідомити, щоб одразу оглянули за потреби", - наголосив глава уряду.

Прем'єр-міністр зазначив, що українська влада дуже тісно співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з якою двічі на день контактує щодо ситуації у світі.

За словами Гончарука, на ранок понеділка, 3 лютого, він очікує чіткого плану заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України.

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Як повідомлялося, 31 січня, на виконання завдання Президента, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив посилити безпекові та профілактичні заходи з недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавірусу 2019-нCoV. Зокрема, МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

Станом на ранок 2 лютого 2020 року у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV), зокрема й 305 смертельних випадків.

30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла рішення про визнання ситуації з поширенням нової коронавірусної інфекції надзвичайною подією у сфері громадського здоров’я, що має міжнародне значення.