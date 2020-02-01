Вакцину проти коронавірусу можуть випробувати вже за три місяці

Завдяки новітнім методам випробування вакцини проти коронавірусу 2019-nCoV можуть розпочатися вже через три місяці.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Ентоні Фаусі, директора Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

«Це не означає, що щеплення від коронавірусу можна буде отримати вже через три місяці - вакцину потрібно буде перевірити на безпеку й ефективність. Це може зайняти ще декілька місяців. Однак час від початку спалаху до розробки можливої вакцини є рекордно коротким, частково завдяки новому способу вакцинації», - йдеться в повідомленні.

Для порівняння - свого часу на підготовку до клінічних випробувань вакцини проти важкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у науковців пішло 20 місяців.

Читайте також: Науковці отримали знімки розмноження нового коронавірусу

Зазначається, що такий прогрес пов'язаний із тим, що для створення щеплень більше не потрібні інфекційні віруси. За словами професора молекулярної мікробіології Ендрю Пекоша, все, що потрібно вченим, - генетичний код вірусу. І вперше така можливість з'явилася на самому початку нинішнього спалаху.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Станом на ранок 1 лютого у світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження "китайським" коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.

Читайте також: Японські вчені розробляють вакцину від коронавірусу

В Україні найближчим часом з’являться тест-системи вітчизняного виробництва, які дозволятимуть визначати наявність нового коронавірусу. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, керівництво України володіє вичерпною інформацією стосовно наших громадян, які ще перебувають у Китаї. Данілов додав, що Україна має все необхідне, аби контролювати ситуацію, а також нагадав, що при МОЗ працює робоча група, статус якої підвищено до урядового рівня.