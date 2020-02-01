Науковці отримали знімки розмноження нового коронавірусу

Вчені з Університету Гонконгу опублікували знімки процесу розмноження нового коронавірусу всередині клітини.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Науковці з Університету Гонконгу в п'ятницю опублікували збільшені зображення мікробної причини спалаху пневмонії, що викликала глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Мікрофотографії показують частину інфікованої клітини, вирощеної в культурі, з вірусними частинками, які вивільняються з поверхні клітини.

За словами вчених, кожна заражена клітина виробляє тисячі нових частинок коронавірусу, які потім уражають здорові клітини.

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Як повідомлялося, станом на ранок 1 лютого у світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження "китайським" коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.

Коронавірус 2019-nCoV зафіксовано у 24 країнах — Таїланді, Японії, Сінгапурі, Тайвані, Австралії, Малайзії, США, Франції, Німеччині, Південній Кореї, ОАЕ, Канаді, Італії, Росії, Великій Британії, Іспанії, Швеції, В'єтнамі, Камбоджі, Фінляндії, Індії, Непалі, Філіппінах і Шрі-Ланці.