У Німеччині зафіксували сьомий випадок зараження коронавірусом

У Німеччині зафіксовано 7-й випадок зараження людини коронавірусом. Всі хворі знаходяться у Баварії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Баварії.

"Це 52-річний чоловік, який проживає в окрузі Фюстенфельдбрук. Він, як і ще четверо таких пацієнтів, знаходиться в мюнхенській клініці Швабінг. Ці хворі — працівники компанії з району Штарнберг", - повідомляє міністерство.

За словами головного лікаря клініки Клеменса Вендтнера, у останнього пацієнта з коронавірусом наразі лише легкі симптоми захворювання. Четверо пацієнтів, які захворіли раніше, на даний час майже не мають симптомів. Усі вони, втім, залишаються під клінічним наглядом.

Читайте також: На коронавірус захворіли у 24 країнах поза межами Китаю

Як повідомляв Укрінформ, минулої п’ятниці, 31 січня, у Німеччині було підтверджено 6-й випадок зараження коронавірусом. Це дитина одного із хворих чоловіків - працівників компанії Webasto. Джерелом вірусу стала їхня китайська колега, яка приїжджала до Німеччини. Сама вона захворіла дорогою назад до Китаю 23 січня, про що відразу було повідомлено німецьких партнерів.

Перший випадок коронавірусу в ФРН був підтверджений минулого понеділка, 27 січня, у місті Трайнштайн (округ Штарнберг).