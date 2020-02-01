На коронавірус захворіли у 24 країнах поза межами Китаю

Станом на ранок 1 лютого у світі зареєстровано 11374 випадків нової коронавірусної інфекції 2019-нCoV. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 24 країнах світу.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

"Інформуємо, що станом на ранок 1 лютого 2020 року у світі зареєстровано 11 374 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що підтверджено 133 випадки завезення нового коронавірусу в 24 країнах світу, а саме: Тайланд, Японія, Сінгапур, Тайвань, Австралія, Малайзія, США, Франція, Німеччина, Південна Корея, ОАЕ, Канада, Італія, Росія, Велика Британія, Іспанія, Швеція, В’єтнам, Камбоджа, Фінляндія, Індія, Непал, Республіка Філіппіни та Шрі-Ланка.

Водночас у МОЗ наголошують, що в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції, а відповідні служби, включаючи МОЗ, МЗС, Держприкордонслужбу, МВС, Міноборони, Мінінфраструктури, знаходяться у готовності до виникнення надзвичайної ситуації,

Також у МОЗ рекомендують громадянам за наявності гарячки, кашлю, ускладненого дихання вживати заходів для попередження поширення інфекції. Зокрема, уникати тісного контакту з людьми, надягнути захисну медичну маску, прикривати рот і ніс під час чхання чи кашлю одноразовою серветкою.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Коронавіруси - це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: Xinhua