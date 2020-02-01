Японські вчені розробляють вакцину від коронавіруса

Учені Національного інституту інфекційних захворювань в Японії змогли культивувати та ізолювати новий коронавірус для подальшої розробки вакцини.

Про це повідомляє The Japan Times.

"У п'ятницю Національний інститут інфекційних захворювань заявив, що їм вдалося культивувати й ізолювати новий коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Вчені змогли ізолювати коронавірус від жителя Японії з підтвердженим захворюванням.

Використовуючи ізольований вірус, інститут почне роботу з розробки вакцини і препарату проти коронавіруса.

Крім того, інститут запропонує ізольований вірус дослідникам і компаніям, які спробують виявити механізм зараження і дослідити токсичність коронавіруса.

За даними інституту, послідовності генома ізольованого вірусу на 99,9% збігаються з тими, що оприлюднив уряд Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Станом на опівніч 31 січня були підтверджені 11 791 випадок зараження на пневмонію, з них 1 795 осіб перебувають у важкому стані. Померли 259 осіб.