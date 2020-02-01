Епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених

Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 259 осіб, понад 11,7 тисячі осіб заразилися.

Про це 1 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

"Станом на опівніч 31 січня, державний комітет з питань охорони здоров'я отримав від 31 провінції (районів, міст центрального підпорядкування) інформацію щодо 11 791 підтвердженого випадку зараження пневмонією, викликаною новим різновидом коронавірусу, з них 1 795 осіб знаходяться у важкому стані, 259 померли, 243 людини виписані з лікарень", − йдеться в повідомленні.

За останню добу померли 46 осіб, виявлено 2 102 нових випадків інфікування.

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Окремо в Гонконзі виявлено 13 підтверджених випадків зараження вірусом 2019-nCoV, в Макао − сім, на Тайвані − десять.

Крім того, зареєстровано ще 17 988 випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

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Як повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані Національної комісії охорони здоров'я в Пекіні, в інших азіатських країнах коронавірусом інфіковано 80 осіб, в Європі – 19, в Північній Америці – десять, в Австралії – дев'ять, в інших регіонах світу – чотири людини.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання пневмонією, викликаною новим коронавірусом (2019-nCoV).

Коронавіруси — це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка та утруднене дихання.

Фото: АА