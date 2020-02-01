У китайському Хубеї облаштували понад 70 нових медзакладів для боротьби з коронавірусом

У сільській місцевості китайської провінції Хубей побудовано та облаштовано понад 70 медичних установ з метою посилення боротьби з поширенням коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на адміністрацію провінції.

“Понад 70 нових медичних закладів долучилися до боротьби проти нової епідемії коронавірусу в сільській місцевості центральної провінції Хубей в Китаї”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, деякі лікарні були переобладнані та розширені, решту побудували з нуля.

Такі заходи покликані посилити контроль за поширенням вірусного захворювання в сільських районах провінції, яка постраждала найбільше через спалах пневмонії, спричиненої коронавірусом.

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Місцева влада також проводить просвітницьку роботу серед сільського населення з метою поширення інформації про захворювання та необхідні профілактичні заходи.

Планується вимірювати та фіксувати температуру жителів, які щодня повертаються у сільські райони.

Нещодавно повідомлялося, що у Китаї поблизу Уханя відкрили лікарню для хворих на коронавірус на 1000 ліжок, яку облаштували за 48 годин.

Крім цього, ще одну лікарню споруджують у самому Ухані, влада встановила крайній термін здачі будівлі 3 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 р. реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV).

Кількість хворих на коронавірус у всьому світі сягнула 9820 осіб, померло 213 осіб. Захворювання поширилося на 22 країни світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні, однак вони не підтвердились.

43 авіакомпанії призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: АА