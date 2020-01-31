Кількість заражених коронавірусом перевищила показник вірусу SARS-2003

Кількість людей, заражених новим коронавірусом у всьому світі вже перевищила кількість заражень унаслідок епідемії SARS у 2003 році.

Про це інформує BBC.

"Кількість випадків зараження коронавірусом в усьому світі перевершила кількість заражень унаслідок епідемії SARS, що поширилася на понад два десятки країн у 2003 році", - йдеться у повідомленні.

Під час восьмимісячного спалаху епідемії у 2003 році було зареєстровано близько 8 100 випадків захворювання на вірус SARS - важкий гострий респіраторний синдром.

Натомість вже майже 10 000 випадків нового коронавірусу було підтверджено, найбільше з яких в Китаї з моменту появи захворювання у грудні.

Понад 100 випадків було вже зареєстровано за межами Китаю, у 22 країнах.

Наразі кількість загиблих унаслідок епідемії становить 213 осіб - всі летальні випадки зафіксовані в Китаї.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю.

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Кількість загиблих у Китаї залишається такою ж — 213 осіб. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання вже поширилося на 22 країни.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти до Китаю через стрімке поширення коронавірусу.

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Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Фото: АА