Гончарук доручив організувати евакуацію громадян України з Китаю

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив профільним міністерствам та службам посилити безпекові та профілактичні заходи у зв'язку с поширенням у світі нового коронавірусу з Китаю.

Про це він повідомив у Тelegram.

“Доручив посилити безпекові та профілактичні заходи з недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавірусу з Китаю. В Україні на сьогодні не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв”, - зазначив Гончарук.

За його словами, додатково Міністерство закордонних справ, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

“На ранок понеділка у мене на столі має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України. Також доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу із залученням МОЗ, МВС, Міноборони, МОН, Мінінфраструктури та низки інших служб і відомств”, - повідомив Прем’єр-міністр.

Він також дав доручення голова обласних державних адміністрацій і держадміністрації у м.Києві посилити заходи захисту на місцевому рівні.

“Також розглядаємо доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту”, - додав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї — 213. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.