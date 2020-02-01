На Харківщині готують дві лікарні для можливого прийняття хворих з коронавірусом

На підготовку двох інфекційних лікарень до можливого прийняття пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, Харківщина витратить близько пів мільйона гривень.

Про це інформує пресслужба Харківської ОДА.

"Загалом на превентивні заходи в області спрямовують близько 0,5 млн грн. Цим коштом для двох інфекційних лікарень – дитячої та дорослої – закупляють додаткові медичні препарати, діагностичний матеріал, засоби індивідуального захисту тощо", - йдеться у повідомленні.

Як розповів директор КНП "Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня" Павло Нартов, закупляють, в першу чергу, засоби для захисту медичних працівників (костюми, маски), а також антибактеріальні та противірусні препарати.

"Отримаємо 200 масок-респіраторів, декілька тисяч звичайних масок, понад 1000 рукавичок тощо», - уточнив Нартов.

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За його інформацією, в закладі підготовлені 15 боксованих палат та є 4 бокси реанімації, де одночасно можуть надавати допомогу 8 важким хворим.

Директор обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар відзначив, що заклад також отримає матеріали для індивідуального захисту, необхідне обладнання та ліки. Крім того, закупають додатковий діагностичний матеріал.

"Лабораторний діагностикум для виділення грипу в нас є – запас приблизно на 200 осіб. Також у 2019 році ми отримали з Центру грипу з Києва АмпліСенс на 50 досліджень по коронавірусу. Він не визначає окремі типи вірусу, але нам важливо на початку визначити в цілому: чи є коронавірус, чи ні", - розповів Кухар.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї — 213. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни. 43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.