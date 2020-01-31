Штати запровадили надзвичайну ситуацію й обмеження для подорожей через коронавірус

Штати запровадили надзвичайну ситуацію й обмеження для подорожей через коронавірус

Укрінформ
Міністр охорони здоров'я та соціального забезпечення США Алекс Азар оголосив надзвичайну ситуацію в США у сфері охорони здоров’я, яка передбачає, в тому числі певні обмеження для подорожей та карантин для тих, хто повернувся з Хубею.

Про це йдеться в повідомленні в п'ятницю американського центрального телеканалу Fox News.

"Починаючи з 17-ї години 2 лютого громадяни США, які повернулися з (китайської – ред.) провінції Хубей, мають бути поміщені під 14-денний карантин, а американцям, які перебували в інших регіонах Китаю, буде доручено самостійно контролювати появу можливих симптомів", - наводить телеканал слова міністра.

Азар також заявив, що президент Трамп вводить тимчасову заборону для в'їзду до США іноземних громадян, які становлять ризик передачі вірусу.

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Водночас, починаючи з неділі, рейси з Китаю в США прийматимуться лише в семи американських аеропортах, обладнаних для обстеження пасажирів на предмет симптомів вірусу.

Американські авіакомпанії Delta Air Lines та American Airlines уже призупинили рейси між США та Китаєм – слідом за кількома іншими міжнародними авіакомпаніями, які зробили подібні заяви раніше.

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Нагадаємо: у четвер Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із виявленням випадків зараженням вірусу від людини до людини не тільки в Китаї, але в багатьох країнах світу.

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