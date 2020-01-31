Штати запровадили надзвичайну ситуацію й обмеження для подорожей через коронавірус

Міністр охорони здоров'я та соціального забезпечення США Алекс Азар оголосив надзвичайну ситуацію в США у сфері охорони здоров’я, яка передбачає, в тому числі певні обмеження для подорожей та карантин для тих, хто повернувся з Хубею.

Про це йдеться в повідомленні в п'ятницю американського центрального телеканалу Fox News.

"Починаючи з 17-ї години 2 лютого громадяни США, які повернулися з (китайської – ред.) провінції Хубей, мають бути поміщені під 14-денний карантин, а американцям, які перебували в інших регіонах Китаю, буде доручено самостійно контролювати появу можливих симптомів", - наводить телеканал слова міністра.

Азар також заявив, що президент Трамп вводить тимчасову заборону для в'їзду до США іноземних громадян, які становлять ризик передачі вірусу.

As part of the Administration’s work to protect Americans and respond to the 2019 Novel #Coronavirus outbreak, today I signed a public health emergency declaration. pic.twitter.com/cpQzmgu9VI — Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 31, 2020

Водночас, починаючи з неділі, рейси з Китаю в США прийматимуться лише в семи американських аеропортах, обладнаних для обстеження пасажирів на предмет симптомів вірусу.

Американські авіакомпанії Delta Air Lines та American Airlines уже призупинили рейси між США та Китаєм – слідом за кількома іншими міжнародними авіакомпаніями, які зробили подібні заяви раніше.

Нагадаємо: у четвер Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із виявленням випадків зараженням вірусу від людини до людини не тільки в Китаї, але в багатьох країнах світу.