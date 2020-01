Штати запровадили надзвичайну ситуацію й обмеження для подорожей через коронавірус

Про це йдеться в повідомленні в п'ятницю американського центрального телеканалу Fox News.

"Починаючи з 17-ї години 2 лютого громадяни США, які повернулися з (китайської – ред.) провінції Хубей, мають бути поміщені під 14-денний карантин, а американцям, які перебували в інших регіонах Китаю, буде доручено самостійно контролювати появу можливих симптомів", - наводить телеканал слова міністра.

Азар також заявив, що президент Трамп вводить тимчасову заборону для в'їзду до США іноземних громадян, які становлять ризик передачі вірусу.

As part of the Administration’s work to protect Americans and respond to the 2019 Novel #Coronavirus outbreak, today I signed a public health emergency declaration. pic.twitter.com/cpQzmgu9VI