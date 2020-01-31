В Україні з'явиться власна система для виявлення коронавірусу — Данілов

В Україні найближчим часом з’являться тест-ситеми вітчизняного виробництва, які дозволятимуть визначати наявність чи відсутність нового коронавірусу (2019-nCoV).

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Насправді вони (науковці – ред.) займаються зараз розробкою тест-систем наших власних. І ми вже в середу матимемо власну українську тест-систему. Тому що 20 числа РНК, якщо я не помиляюсь, китайці дали всім охочим, аби займатися створенням цих систем. Наша власна система буде найближчим часом", - повідомив Данілов.

Він також поінформував, що сьогодні до Києва прибув літак з КНР, який доставив 257 пасажирів. З них на борту було 6 громадян Білорусі, один громадянин Сінгапуру, один громадянин РФ та 249 громадян України.

"Всі вони є у нас на обліку, ми розуміємо всі координати кожної людини, яка прибула із зони ризику, і всі вони у нас на контролі", - запевнив Данілов.

За словами очільника Радбезу, керівництво держави володіє вичерпною інформацією стосовно громадян України, які ще перебувають у Китаї.

"Ми маємо розуміння контролю всіх людей, які знаходяться в Китаї, і коли людина приземляється в тому чи іншому місці, вона отримує, перш за все, смс-повідомлення куди їй треба звертатись... Ми розуміємо скільки людей у нас сьогодні знаходиться в тому місті (Ухань, КНР – ред.), там у нас 51 людина. Вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблоковане військами і вони нікого нікуди не пускають. У нас ситуація знаходиться під контролем: починаючи з 20 січня, при Радбезі працює цілодобова моніторингова група, ми розуміємо в якій країні світу що відбувається стосовно коронавірусу", - розповів Данілов, додавши, що Україна має на сьогодні все необхідне, аби контролювати ситуацію. Крім того він нагадав, що при МОЗ працює робоча група, статус якої сьогодні було підвищено до урядового рівня.

Разом з тим, секретар РНБО наголосив, що у зоні ризику залишаються прикордонники, які першими зустрічають всіх, хто в’їжджає до України. За ініціативи однієї з фармкомпаній, яка запропонувала РНБО свою допомогу, Держприкордонслужбі вже були передані препарати, які підтримують і стимулюють імунну систему.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї - 213 осіб, переважна більшість із них (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби. Захворювання поширилося на 22 країни світу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: СБУ