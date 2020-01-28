Данілов пояснив, чому штат апарату РНБО збільшили до 190
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Указ Президента України дозволить суттєво посилити можливості Національного координаційного центру кібербезпеки", - зазначив Данілов.
Так, відповідно до Указу Президента України від 28.01.2020 № 27/2020 "Про внесення змін до Указів Президента України від 27 січня 2015 року № 37 та від 7 червня 2016 року № 242", граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України збільшено на 30 осіб. Згідно з Указом працівники Апарату Ради здійснюватимуть інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки.
"Враховуючи стратегічне значення, якого набувають питання кібербезпеки в системі національної безпеки України і у світі, діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки стає одним з ключових у роботі РНБО України, і його завдання значно розширені відповідно до вимог часу", - прокоментував підписання Указу Данілов.
Як зазначають в пресслужбі РНБО, Національний координаційний центр кібербезпеки, очолюваний Секретарем РНБО Олексієм Даніловим, є робочим органом Ради.
"Відтепер Національний координаційний центр кібербезпеки наділений правом використовувати можливості Головного ситуаційного центру РНБО України, а також за згодою Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, за згодою керівників державних органів - центрів забезпечення кібербезпеки державних органів, за згодою керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які віднесені до критично важливих об'єктів інфраструктури, - центрів забезпечення кібербезпеки таких об'єктів", - йдеться у повідомленні.
Заступником керівника Центру є за посадою заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого згідно з розподілом обов'язків віднесені питання кібербезпеки.