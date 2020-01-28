Зеленський розширив апарат РНБО на 30 посад

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки й оборони та Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки.

Відповідний указ №27/2020 опублікований на сайті глави держави.

"У статті 1 указу Президента України від 27 січня 2015 року № 37 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" цифри "160" замінити цифрами "190"", - зазначається у документі.

Крім того, цим указом Президент вніс змін до Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки.

Як відомо, указом Президента від 27 січня 2015 року № 37 передбачалося, що гранична чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України становить 160 штатних одиниць.