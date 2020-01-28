Зеленський змінив склад комісії з військово-технічного співробітництва
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увів до складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю Андрія Тивончука та Дениса Шендрика.
Відповідний указ №24/2020 опублікований на сайті глави держави.
Згідно з документом Президент увів до складу комісії керівника Служби з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу Апарату Ради національної безпеки і оборони Андрія Тивончука і призначив його секретарем комісії та заступника Голови Державної митної служби Дениса Шендрика.
Водночас глава держави вів зі складу комісії Сергія Дидинського.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 23 грудня 2019 року затвердив персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, головою якої призначено заступника Міністра оборони України Олександра Поліщука.