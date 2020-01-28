Зеленський змінив склад комісії з військово-технічного співробітництва

Президент Володимир Зеленський увів до складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю Андрія Тивончука та Дениса Шендрика.

Відповідний указ №24/2020 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом Президент увів до складу комісії керівника Служби з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу Апарату Ради національної безпеки і оборони Андрія Тивончука і призначив його секретарем комісії та заступника Голови Державної митної служби Дениса Шендрика.

Водночас глава держави вів зі складу комісії Сергія Дидинського.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 23 грудня 2019 року затвердив персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, головою якої призначено заступника Міністра оборони України Олександра Поліщука.