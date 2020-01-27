Зеленський вивів Вітренка з наглядової ради Укроборонпрому

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка у складі наглядової ради “Укроборонпрому”.

Відповідний указ №23/2020 від 25 січня опублікований на сайті глави держави.

“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 "Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 11 жовтня 2019 року № 747) припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Ю.Вітренка”, - зазначається в документі.

Сам Вітренко написав у Facebook, що сам ініціював припинення своїх повноважень як члена наглядової ради ДП "Укроборонпром".

"Ще 15 січня цього року я формально звернувся до Президента України з проханням припинити мої повноваження члена Наглядової ради "Укробронопрому". Це пов’язано передусім з моїми власними планами на майбутнє - що я можу і що я хочу робити на тому якісному рівні, якого я сам від себе вимагаю", - зазначив Вітренко.