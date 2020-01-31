У Канаді вилікували першого хворого на коронавірус

Першого канадського пацієнта із підтвердженим зараженням новим коронавірусом виписали з лікарні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у госпіталі "Саннібрук" в Торонто, де проходив лікування хворий.

"Сьогодні зранку Саннібрук виписав пацієнта, госпіталізованого минулого тижня із новим коронавірусом. Протягом тижня його стан покращувався і з часом досяг рівня, коли він більше не потребував постійного медичного нагляду", - йдеться у поширеному пресрелізі.

У лікарні додали, що стан здоров’я чоловіка медики регулярно перевірятимуть у нього вдома.

"Пацієнт перебуватиме у ізоляції вдома", - зазначили у лікувальному закладі.

Як повідомлялося, у виписаного сьогодні чоловіка було першим в Канаді виявлено новий коронавірус. Його було госпіталізовано минулої суботи незадовго після повернення до Канади з Китаю. Згодом захворювання виявили також і в його дружини, яка, однак, не потребувала госпіталізації і з часу виявлення симптомів перебувала вдома й не контактувала із зовнішнім світом.

У Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю.

Кількість загиблих у Китаї залишається такою ж — 213. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

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Захворювання поширилося на 22 країни.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.