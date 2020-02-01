Польська авіакомпанія LOT призупиняє польоти до Китаю через коронавірус
Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“У зв’язку з заявою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо поширення коронавірусу (2019-nCoV) і після консультацій з міністерством охорони здоров’я і штабом, який діє при канцелярії голови Ради міністрів, керівництво польської авіакомпанії LOT прийняло рішення про тимчасове призупинення авіарейсів до Пекіна до 9 лютого цього року”, - йдеться в заяві.
За інформацією компанії, у п’ятницю з Варшави до Пекіна вирушить літак, аби привезти до Польщі решту членів екіпажу LOT, які залишаються в Китаї, а також пасажирів — громадян Польщі та інших країн ЄС.
Як повідомлялося, поляки, які перебували у китайському Ухані, у п'ятницю мали повернутися до Європи на борту французького літака.
На цей час кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 — на території Китаю. Загинуло 213 осіб.
Фото: PLL LOT