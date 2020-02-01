Польська авіакомпанія LOT призупиняє польоти до Китаю через коронавірус

Польська авіакомпанія LOT з 31 січня до 9 лютого призупиняє здійснення перельотів до Китаю у зв'язку з поширенням нового коронавірусу (2019-nCoV).

Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з заявою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо поширення коронавірусу (2019-nCoV) і після консультацій з міністерством охорони здоров’я і штабом, який діє при канцелярії голови Ради міністрів, керівництво польської авіакомпанії LOT прийняло рішення про тимчасове призупинення авіарейсів до Пекіна до 9 лютого цього року”, - йдеться в заяві.

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За інформацією компанії, у п’ятницю з Варшави до Пекіна вирушить літак, аби привезти до Польщі решту членів екіпажу LOT, які залишаються в Китаї, а також пасажирів — громадян Польщі та інших країн ЄС.

Як повідомлялося, поляки, які перебували у китайському Ухані, у п'ятницю мали повернутися до Європи на борту французького літака.

На цей час кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 — на території Китаю. Загинуло 213 осіб.

Фото: PLL LOT