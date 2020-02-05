В Японії у десяти пасажирів лайнера виявили коронавірус

В Японії на відправленому на карантин круїзом лайнері Diamond Princess підтвердили щонайменше 10 випадків зараження на коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

«Щонайменше 10 осіб на борту круїзного судна, пришвартованого в японському порту Йокогама, дали позитивний результат на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Кількість заражених може зрости, оскільки тестування триває: поки що його пройшли 300 із 3700 пасажирів.

Всі 10 випадків зараження сталися з людьми, старшими від 50 років.

Як повідомлялося раніше, 4 лютого в Японії круїзний лайнер Diamond Princess помістили на карантин в порту Йокогами через коронавірус.

Станом на 4 лютого, у Китаї жертвами нового коронавірусу стали 490 людей, понад 24 тисяч людей заразилися.

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