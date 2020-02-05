Hyundai зупиняє виробництво в Південній Кореї через поширення коронавірусу — ЗМІ

Автовиробник Hyundai оголосив про зупинення виробництва на заводах компанії у Південній Кореї через брак комплектуючих, які компанія отримувала з Китаю, зокрема з міста Ухань - великого центру автомобільної промисловості.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Найбільший автовиробник Південної Кореї Hyundai оголосив у вівторок, 4 лютого, що ще цього тижня змушений буде зупинити виробництво на заводах у цій країні. Причина — брак певних комплектуючих, які компанія зазвичай отримувала з Китаю", - йдеться у повідомленні.

Аналітики прогнозують, що зі схожими проблемами зіткнуться багато підприємств, повідомляє агентство новин AFP.

У Hyundai Motor зазначили, що зупинять усе виробництво у Південній Кореї до кінця тижня, конкретна дата може варіюватися. Заводам компанії бракує необхідних для виробництва кабельних джгутів, які надходили з Китаю.

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Компанія розглядає різні варіанти, як мінімізувати порушення виробничого процесу. Зокрема, ведеться пошук "альтернативних постачальників у інших регіонах". Якщо це вдасться зробити, то виробництво можуть відновити вже наступного тижня, зазначає видання.

Hyundai Motor має 20 заводів по всьому світу, з них сім — у Південній Кореї. Минулого року компанія продала 4,4 мільйона автомобілів, 1,8 мільйона зійшли з конвеєрів у Південній Кореї.

Місто Ухань, звідки поширився коронавірус, є великим центром автомобільної промисловості в Китаї.

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Експерти застерігають щодо негативного впливу обмежень, пов'язаних із поширенням коронавірусу, на світову економіку. Зокрема, головна економістка французького банку Société Générale Міхала Маркуссен вважає, що Китай може втратити один відсоток ВВП через коронавірус. Це автоматично означатиме зменшення світового ВВП на 0,4 відсотка.

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За останніми даними, кількість померлих у світі від коронавірусу зросла до 427 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20.606.

За інформацією CNN, існує щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у понад 25 країнах та на територіях за межами материкового Китаю.