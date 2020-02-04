Alibaba допомагає боротися з підробками масок завдяки штучному інтелекту

Компанія Alibaba надала допомогу правоохоронним органам Китаю в боротьбі з виробництвом і продажем підроблених масок за допомогою технології штучного інтелекту

Про це повідомляє Xinhua.

"Використовуючи технологію штучного інтелекту, китайський гігант електронної торгівлі Alibaba надав допомогу правоохоронним органам країни в боротьбі з виробництвом і продажем підроблених масок", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє агентство, починаючи з третьої декади січня поточного року китайські правоохоронні органи розглянули понад 10 справ, пов'язаних із виробництвом і продажем підроблених масок за допомогою компанії Alibaba.

Зокрема, 31 січня 2020 року Alibaba допомогла відомству із регулювання ринку в місті Чунцин на південному заході Китаю розкрити справу про продаж підроблених масок. Двоє підозрюваних були заарештовані за продаж понад 20 тис. підроблених масок на суму близько 28,5 тисяч доларів США.

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Задля того аби посприяти в боротьбі з епідемією коронавірусу нового типу, Alibaba посилила кваліфікаційні перевірки на маски та інші засоби захисту, використовуючи алгоритм та інші технології штучного інтелекту.

Наголошується, що якщо Alibaba виявить будь-які помилкові рекламні оголошення або підозрілу підроблену продукцію, відповідні товари вилучатимуть з платформи електронної торгівлі, а магазини закриють.