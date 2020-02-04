МАУ привезла в Україну 203 пасажири і призупиняє повітряне сполучення з Китаєм

До аеропорту "Бориспіль" прибув літак з міста Санья, на борту якого до України прибуло 203 пасажири.

Про це компанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья – Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажири. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.

В МАУ зазначили, що авіакомпанія дотримується рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів з контролю та профілактики захворювань у США та Федеральної авіаційної адміністрації США щодо вживання заходів для нерозповсюдження коронавірусу.

"Одразу після прибуття рейсу до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу. На повітряному судні проведене поглиблене прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, використаний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано", - йдеться у повідомленні.

Загалом, після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих у світі від коронавірусу зросла до 427 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 606.

За інформацією CNN, існує щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у понад 25 країнах та на територіях, що знаходяться за межами материкового Китаю.