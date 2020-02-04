МЗС збирає інформацію про українців, які хочуть залишити Китай

МЗС та консульства України в Китаї збирають інформацію про громадян, які хочуть покинути Китай, евакуація українських громадян попередньо планується на поточному тижні.

Про це на брифінгу щодо ситуації з протидії поширенню нового коронавірусу сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вчора відбулася нарада на рівні Міністерства інфраструктури, було домовлено про те, що скоріше за все евакуація буде плануватися на цьому тижні. Попередньо через канали МЗС і через консульства, які працюють у Китайській народній республіці, відбувається збір інформації щодо тих осіб, які мають бажання покинути країну і бути евакуйованими до України. Скоріше за все на цьому тижні такий борт уже зможе прибути до країни, і цей процес буде завершено”, - сказав Кузін.

Він додав, що наразі вирішується низка технічних питань цього процесу, а також поінформував, що на нараді в Мінінфраструктури було запропоновано різним перевізникам долучитися до цього процесу.

“Нині різні компанії оцінюють потенційні ризики, і буде визначено остаточно, хто займатиметься таким перевезенням”, - сказав Кузін.

Він також поінформував, що сьогодні очікується останній рейс одного з перевізників, яким до України мають доправити українських громадян. Наразі, за даними, отриманими з борту літака, жоден з пасажирів не повідомив про погіршення самопочуття і не має ознак ГРВІ.

“За нашою інфомацією, це останній рейс, який був запланований. Наразі у нас є інформація, що у жодного з пасажирів немає ознак гострої респіраторної інфекції, за попередніми повідомленнями з борту все проходить нормально. Ми також очікуємо, що фахівці санітарно-карантинних підрозділів проведуть адекватну роботу з прийому цього борту”, - сказав Кузін.

Також Кузін зауважив, що серед тих українців, які повернулися з Китаю раніше, 12 осіб звернулися до своїх лікарів з різними скаргами.

“Ми щоденно отримуємо інформацію про всі такі випадки звернення.Наразі у нас є близько 12 випадків. Це ті пацієнти, які звернулися до свого лікаря з тими чи іншими скаргами на самопочуття, але в жодному випадку не було навіть підозри на інфікування новим коронавірусом. По всіх випадках було проведено повний комплект протиепідемічного розслідування, також було проведено лабораторні дослідження, як того потребували клінічні протоколи”, - сказав Кузін.

За даними ВООЗ, станом на ранок 4 лютого у світі було зареєстровано 20 606 випадків лабораторно підтвердженої коронавірусної інфекції, 427 випадків смерті. Зафіксовані випадки в Китаї та 24 інших країнах. ВООЗ підтверджує, що інкубаційний період захворювання коливається від 2 до 10 діб.

Водночас, ВООЗ і надалі не рекомендує введення специфічних заходів для подорожувальників і залишає незмінними рекомендації щодо недоцільності обмеження торгівлі або сполучення з країнами, де реєструються випадки поширення коронавірусу 2019nCoV.