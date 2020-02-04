Коронавірус зафіксували у 24 країнах світу — МОЗ надало офіційну статистику

Кількість лабораторно підтверджених випадків короновірусної інфекції у світі зросла до 20606 осіб. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

“Станом на 4 лютого 2020 року у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні наразі жодного підтвердженого лабораторно випадку нового коронавірусу не зареєстровано.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами медичного огляду та консультацій було відхилено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV, та встановлено діагноз ГРВІ.

Пресслужба МОЗ також наводить відповіді ВООЗ на найпоширеніші запитання щодо 2019-nCoV. Зокрема, наголошується, що люди, які живуть або подорожують в райони, де циркулює вірус 2019-nCoV, можуть піддаватися ризику зараження. "В даний час 2019-nCoV циркулює в Китаї, де знаходится переважна більшість інфікованих людей. Захворілі з інших країн перебували серед людей, які нещодавно приїхали з Китаю або жили чи працювали в тісному контакті з цими мандрівниками. Медичні працівники, які доглядають за хворими 2019-nCoV, піддаються більш високому ризику та повинні захищатися за допомогою відповідних заходів профілактики і контролю інфекцій”, - зазначили у ВООЗ.

Відповідаючи на питання, хто має вищий ризик отримання важкої форми захворювання, у ВООЗ зазначають, що попри те, що вірус ще не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань.

Стосовно тривалості життя вірусу на поверхнях, наголошується, що, за попередньою інформацією, вірус може виживати на поверхнях лише протягом декількох годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

Крім того, лікарі нагадали, що люди, інфіковані 2019-nCoV, можуть бути заразними до того, як проявляться симптоми. Однак, ґрунтуючись на наявних на цей час даних, саме люди, у яких уже є симптоми захворювання, є переважним джерелом поширення вірусу.

У ВООЗ також інформують, що на сьогоднішній день немає ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу. Для того, щоб захистити себе від зараження новим коронавірусом, слід дотримуватися основних правил гігієни, а також уникати по можливості тісного контакту з усіма, у кого проявляються симптоми респіраторного захворювання, зокрема, кашель і чхання.

У МОЗ повідомили про заходи, які не рекомендується вживати через їхню неефективність.

“Наступні заходи спеціально не рекомендуються в якості засобів проти 2019 nCoV, оскільки вони не є ефективними для захисту і можуть бути навіть шкідливими: прийом вітаміну C; пиття традиційних трав’яних чаїв; носіння декількох масок для максимального захисту; самолікування, у першу чергу - прийом антибіотиків", - зауважили у міністерстві.

У пресслужбі нагадали, що для недопущення поширення вірусу 2019-nCoV в Україні були вжиті заходи: прийнято наказ про утворення оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом та затвердження рекомендації щодо дій при виявленні коронавірусної інфекції https://bit.ly/2uGxL2m ; розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту Бориспіль. На санітарно-карантинних пунктах в аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів та переведено їх в цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги.

Крім того, були надані рекомендації лікарям , як діяти у разі виявлення випадку 2019-nCoV https://bit.ly/38J2lHf ; н адані роз’яснення та рекомендації і лабораторними центрами МОЗ України; підготовлено пакет матеріалів для розповсюдження скринінгових анкет на борту літака.

Наголосивши на тому, що специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує, у МОЗ відзначили, що для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендації: часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами; під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; у разі наявності підвищеної температури тіла, кашлю й утруднення дихання, якнайшвидше необхідно звернутися до лікаря та повідомити його про попередню історію подорожей. Також необхідно утриматись від споживання сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.