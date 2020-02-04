Інфікованих коронавірусом може бути в десятки разів більше — вчені

Реальні масштаби поширення нового коронавірусу 2019-nCoV можуть бути набагато більшими за офіційні дані, попереджають вчені.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дослідження, оприлюднене в медичному журналі Lancet.

"Згідно з розрахунками медиків Університету Гонконга, вже до 25 січня кількість заражень вірусом в одному лише Ухані мала б перевищити 75 тисяч людей - хоча офіційно на той момент повідомляли лише про дві тисячі випадків по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Автори дослідження твердять, що епідемія коронавірусу поширюється набагато швидше, ніж вважали раніше. За їхніми даними, кожен носій 2019-nCoV в середньому заражає новим вірусом ще двох-трьох людей, а загальна кількість хворих зростає в геометричній прогресії й подвоюється щотижня (кожні 6,4 дня).

Офіційні цифри, які наводить Всесвітня організація охорони здоров'я, набагато скромніші: до 4 лютого були підтверджені 18 тисяч випадків захворювань по всьому світу. Майже 99% із них зареєстровані на материковій частині Китаю.

Офіційна кількість померлих від вірусу, за останніми даними, - 426 людей. Одужали 644 людей.

Проаналізувавши статистику внутрішніх авіарейсів і залізничних перевезень, вчені дійшли висновку, що насправді вже до 25 січня майже тисяча носіїв вірусу мали рознести інфекцію з Уханя в інші міста - передусім Чунцін, Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та Шеньчжень.

Якби там вірус розповсюджувався з такою ж швидкістю, то "епідемія вже експоненціально розростається одразу в кількох великих містах Китаю - з затримкою спалаху захворювання в Ухані на один-два тижні", припускають автори дослідження.

Їхні дані опосередковано підтверджуються останньою статистикою ВООЗ, оскільки поки що кількість нових хворих продовжує зростати із кожним днем.

У суботу було офіційно підтверджено 2128 нових випадків інфекції, у неділю - 2604, в понеділок - 2838.

Схожі прогнози минулого тижня наводив і американський дослідницький центр Bianco Research на основі даних про розповсюдження коронавірусу з 16 по 27 січня.

Як зазначається у публікації, 30 січня ВООЗ оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією світового значення, проте все ж не стала рекомендувати запроваджувати будь-які обмеження на торгівлю чи подорожі.

За словами авторів дослідження, настільки значну різницю між розрахунками й офіційними цифрами можна пояснити кількома факторами.

Передусім це відносно довгий інкубаційний період (до двох тижнів), коли інфікована вірусом людина ще не відчуває жодних симптомів хвороби, але вже є її переносником.

Окрім того, навіть після звернення хворого до лікаря необхідно підтвердити, що його стан спричинений саме новим штамом коронавірусу, а це потребує проведення лабораторних досліджень, на які може піти кілька днів.

"В результаті Пекін, Шанхай та інші великі китайські міста можуть перетворитися на нові осередки розповсюдження вірусу, попереджають вчені. З іншого боку, якщо їхні розрахунки кількості захворілих правильні, то смертельна небезпека нового коронавірусу сильно перебільшена, адже в такому разі реальна смертність серед захворілих складає значно менше 1%. Для порівняння: під час епідемії "атипової пневмонії" (SARS) у 2003 році рівень смертності складав близько 9%. А коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), спалах якого стався у 2012 році, взагалі вбивав кожного третього хворого", - зазначається у публікації.